شكرا لقرائتكم خبر عن موارد محاكم دبي تنفذ 95 برنامجاً تدريبياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نفذت إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 95 برنامج تدريبياً، استفاد منها 596 موظفاً من الهيئة القضائية والإدارية، استغرق 2572 ساعة تدريبية، كما استقبلت الإدارة 57 متدرباً من مختلف الجامعات في الدولة.

وقال عبد الواحد كلداري، مدير إدارة الموارد البشرية، إنه تم تطبيق نظام إدارة الأداء الإلكتروني بنسبة 100%، من خلال إدخال 500 بطاقة أهداف ضمن النظام الإلكتروني (smart path) خلال مرحلة تخطيط الأداء، ومراجعة وتدقيق جميع بطاقات الأهداف المدخلة في النظام من خلال نموذج بطاقة الأهداف التحليلية، إضافة إلى النشر والتعريف بمرحلة تخطيط الأداء ونظام إدارة الأداء الإلكتروني من خلال أساليب عدة، منها: مبادرة ومضات سعادة، بعدد 5 ومضات تعريفية، وعقد ورش تعريفية لمنسقي الوحدات التنظيمية عن نظام إدارة الأداء الإلكتروني وآلية العمل، إضافة إلى عقد ما يقارب 20 لقاء تعريفياً عن نظام إدارة الأداء لجميع الوحدات التنظيمية.