شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شبكة الطرق والمواصلات الحديثة وخطوط العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز العاصمة الإدارية الجديدة بوجود شبكة جيدة من المواصلات المحيطة بها من طرق وخطوط جر كهربائى وقطارات مونوريل بالإضافة إلى خطوط للسكك الحديدية السريعة، وهو ما يجعلها على ترابط مع كافة أطراف الدولة المصرية ليتناسب ذلك مع طبيعتها كمركز للحكم والاقتصاد فى البلاد، ورصدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، شبكة المواصلات الحديثة للعاصمة

1- شبكة الطرق

تحيط بالعاصمة الإدارية اربعة طرق رئيسية عرضية وطولية، وهى طريق القاهرة – السويس والقاهرة – العين السخنة والطريقين الدائرى الأوسطى والدائرى الإقليمى، لتساعد تلك الطرق على الربط المباشر بين العاصمة الإدارية وسبع محافظات هى الإسماعيلية والسويس والبحر الاحمر والقليوبية والشرقية والجيزة والفيوم.

فيما تساعد تلك الطرق على الوصول بشكل غير مباشر بمحافظات الصعيد عن طريق الترابط مع طريقى الصعيد الشرقى والغربى، ومحافظات شبة جزيرة سيناء عن طريق الترابط مع شبكة الكبارى والأنفاق الجديدة على القناة، بالإضافة إلى الترابط مع محافظات الاقليم الغربى لمصر كمحافظة مطروح والوادى الجديد عن طريق الترابط مع طريقى الواحات والعلمين الصحراويين.

2- القطار الكهربائى والمونوريل

القطار الكهربائى واخد من أهم وسائل النقل التى ستربط العاصمة الإدارية الجديدة بأقليم القاهرة الكبرى حيث سيمتد هذا المشروع على طول 90 كيلومترا بدءا من مدينة السلام غربًا، لينتهى بالحى الحكومى فى وسط مدينة العاصمة الإدارية شرقا.يعتبر القطار السريع من أهم وسائل الربط بين العاصمة الإدارية ومختلف الأقاليم فهذا القطار الذى سينطلق من مدينة العين السخنة سيعبر عددا من المناطق التنموية المهمة كمدينة 6 أكتوبر والعلمين الجديدة بالإضافة إلى مناطق التنمية والاستصلاح الزراعى بغرب الدلتا.

3 – القطار السريع

وكشفت الدراسة أن العاصمة الإدارية بنيت وبها عدد من المقومات التى تتناسب مع مكانة مصر والتى تشهد الآن أكبر عملية تنموية فى تاريخها، فتلك المدينة التى شيدت على أساس الحداثة والتكنولوجيا ستكون “نبراسا” لكافة المدن المصرية خلال العقود القادمة كما ستكون مثالًا لكافة عواصم الدول الإقليمية وأيضا الدول الناشئة اقتصاديا.