شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة أمام البرلمان: حركة تكليف تكميلية لاستيعاب مزيد من الصيادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة، إن هناك حل وضعته الوزارة لأزمة تكليف الصيادلة تمثل فى إصدار حركة تكميلية لأخذ عدد من الصيادلة طبقا للاحتياج وأيضا من مقدمى التظلمات.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، أن الوزارة ستكلف الصيادلة طبقا للاحتياج، متابعا: "فنحن فى حاجة إلى 11 ألف وتقدم إلينا 32 ألف صيدلى، ومعيار الاختيار هو المجموع، والحركة التكميلية سببها احتياج الوزارة لعدد غير قليل بسبب الإقبال على تلقى لقاح كورونا".

وأثار حديث "السبكى" غضب الأعضاء، وطالبوه بشرح تفاصيل الحركة التكميلية ومعاييرها وعدد المنتظر تكليفهم فيها.

وقال " السبكى": "الحركة التكملية ستشمل الخريجين من 2018 حتى 2021 وتشمل 5 آلاف صيدلى، واقى الأعداد ستأتى فى إعلانات اخرى طبقا لاحتياج الوزارة ".