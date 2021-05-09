إصابة ٣ أشخاص في انقلاب سيارة شركة مشروبات غازية شهيرة بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب سائق ومرافقاه إثر انقلاب سيارة تابعة لشركة مشروبات غازية شهيرة بمركز العياط، جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بقرية بمها.

وكشفت المعاينة المبدئية أنه أثناء سيارة نقل تابعة لشركة "ب" اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلابها بالطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق واثنين من مرافقيه، ونقلوا إلى مستشفى العياط المركزي.

ووجه مدير المرور برفع آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بالواقعة.