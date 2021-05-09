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تنويه مهم من القنصلية السعودية في دبي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

أوضحت القنصلية السعودية في دبي عبر حسابها في تويتر، أنه يتعين على المسافرين القادمين إلى دبي من أي بلد، بما في ذلك دول أن يحملوا شهادة سلبية لفحص ، تم إجراؤه خلال مدة لاتزيد عن 72 ساعة من المغادرة.

 

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستسمح لثلاث فئات من مواطنيها بالسفر خارج البلاد بدءاً من 17 مايو، بعد أكثر من عام على وضع قيود للسفر بسبب تفشي جائحة «كورونا».

 

وحدد بيان لوزارة الداخلية السعودية ثلاث فئات سيسمح لها بالسفر..

 

الفئة الأولى: المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

 

الفئة الثانية الثانية: المواطنين المتعافين من فيروس «كورونا»، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

 

الفئة الثالثة: المواطنين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر "كوفيد 19" خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

 

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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