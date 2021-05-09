هجوم الكتروني يغلق اكبر شركة لنقل الوقود في الولايات المتحدة

محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

تسبب هجوم إلكتروني في إغلاق شركة "كولونيال بايبلاين" شبكتها بالكامل، وقالت مصادر في الصناعة إنه ناجم عن برنامج فيروسي لدفع فدية.



وتعد شركة "كولونيال"، أكبر شركة لإدارة أنابيب نقل الوقود في الولايات المتحدة، وتنقل الوقود من المصافي الأمريكية على ساحل الخليج إلى شرق وجنوب الولايات المتحدة المكتظة بالسكان، بحسب وكالة "رويترز".

ولفتت الوكالة إلى أن الشركة تنقل 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين والسولار ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات المكررة عبر خطوط أنابيب تمتد لمسافة 8850 كيلومترا، كما تنقل 45% من إمدادات وقود الساحل الشرقي.

وأشارت إلى قول مصدرين مطلعين في مجال الأمن الإلكتروني السيبراني، إن البرمجيات الخبيثة المستخدمة في الهجوم كانت عبارة عن برنامج فدية، مشيرة إلى أن برامج الفدى نوع من البرامج الخبيثة التي تم تصميمها لإغلاق الأنظمة عن طريق تشفير البيانات والمطالبة بدفع أموال من أجل استئناف الوصول للأنظمة.