- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع خبر انطلاق تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انطلقت اليوم الأحد، تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، تنديداً باغتيال الناشط إيهاب الوزني.
وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات توافدوا إلى ساحة التحرير وسط بغداد، للتظاهر احتجاجاً على اغتيال الناشط الكربلائي ايهاب الوزني".
وأشار إلى أن "قوات حفظ القانون انتشرت لتأمين المنطقة".
واعلنت خلية الاعلام الامني، في وقت سابق من اليوم الاحد، عن مقتل الناشط المدني ايهاب الوزني بهجوم مسلح في كربلاء، فيما أكدت أن شرطة محافظة كربلاء المقدسة تستنفر جهودها بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتياله.
وأشار إلى أن "قوات حفظ القانون انتشرت لتأمين المنطقة".
واعلنت خلية الاعلام الامني، في وقت سابق من اليوم الاحد، عن مقتل الناشط المدني ايهاب الوزني بهجوم مسلح في كربلاء، فيما أكدت أن شرطة محافظة كربلاء المقدسة تستنفر جهودها بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتياله.