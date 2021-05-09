شكرا لقرائتكم خبر عن مليارا درهم نفقات «الهيئة التأمينية» للربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي نفقاتها للربع الأول من العام الجاري بلغت ملياراً و(944) مليوناً و(631) ألفاً، و(840) درهماً، مقارنة بمليار و(905) ملايين و(570) ألفاً، و(712) درهماً عن الربع الأول من العام الماضي، بزيادة قدرها (39) مليوناً عن العام الماضي.

وتشمل النفقات المصروفة: المعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة والتعويضات التي تم صرفها للمدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999، وكذلك المدنيين والعسكريين التابعين لوزارة المالية.

وأكد محمد سيف الهاملي، مدير عام الهيئة في تصريح لوكالة أنباء الامارات، «وام»، أن التكافلية الاجتماعية التي تميز نظم التقاعد في الدولة تجسد حرص الحكومة على تحقيق الرخاء الاجتماعي لكل المواطنين وعائلاتهم، مضيفاً أن مسؤولية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت على مستوى مد مظلة الحماية التأمينية إلى المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين الإماراتيين العاملين خارج الدولة في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، هي مسؤولية مشتركة بين الهيئة والمؤمّن عليهم، مشيراً إلى أن زيادة عدد المشتركين عن المتقاعدين تمنح الهيئة فرصة لتغطية التزامات المتقاعدين والمستحقين فترات أطول.

وأشار الهاملي إلى أن النفقات المالية الخاصة بالربع الأول استفاد منها (24,969) متقاعداً و(16,758) مستحقاً، بمجموع (727, 41) وفق آخر إحصائية لشهر مارس/ آذار من العام الجاري، مقارنة بـ(24,380) متقاعداً و(16,311) مستحقاً، بمجموع (691, 40) وفق إحصائية لمارس/ ىذار من العام الماضي.

وأشار إلى أن مجموع إيرادات الهيئة من الاشتراكات للربع الأول من العام الجاري بلغت ملياراً و(134) مليوناً و(708) آلاف و(684) درهماً، تم تحصيلها من (6,998) جهة عمل عن (85,613) مؤمّناً عليه حسب آخر إحصائية لشهر مارس من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي بلغت فيه قيمة هذه الإيرادات ملياراً و(81) مليوناً و(733) ألفاً و(531) درهماً، تم تحصيلها من (6,556) جهة عمل، عن (89,636) مؤمّناً عليه حسب آخر إحصائية لشهر مارس الماضي.

وأوضح أن عدد زوار مراكز سعادة المتعاملين خلال الربع الأول 2021 بلغ (17,308) مقارنة بـ(19,142) في الربع الأول من العام الماضي، كما استقبل مركز الاتصال الخاص بالهيئة (15,994) اتصالاً في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ(19,793) اتصالاً خلال الربع الأول من العام الماضي.

وعلى مستوى الخدمات المنجزة ساهم مركز الاتصال في إنجاز (16,893) خدمة بينما بلغ عدد الخدمات المنجزة من خلال المركز في الربع الأول من العام الماضي (22,247).

وعلى مستوى الخدمات الإلكترونية في الهيئة بلغ عدد الخدمات المنجزة خلال الربع الأول من 2021 (21,043) مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي شهد إنجاز (31,681) خدمة إلكترونية. (وام)

