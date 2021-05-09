بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى الهند لمواجهة كورونا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العميد أركان حرب تامر الرفاعي، عن إقلاع 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند .

يأتي هذا في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما يأتي ذلك أيضاً في إطار المساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الهندي بسبب سرعة تفشى فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية.

وتأتي تلك المساعدات استمراراً للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.

ويُعتقد أن المتحور الهندي لفيروس كورونا، الذي رُصد حتى اليوم في 17 بلدا على الأقل، بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، هو أشد عدوى وقد يؤدي إلى خفض فاعلية اللقاحات، لكن الأمور لا تزال مبهمة.

وتعاني الهند من أزمة صحية شديدة تلك الأيام، حيث سجلت أكثر من 300000 حالة يومية لأكثر من 10 أيام متتالية، كما تُرك العديد من العائلات بمفردها للبحث عن الأدوية والأكسجين.

وفرضت الهند الإغلاق على ما يقرب من 10 ولايات وأقاليم اتحادية هندية، وتستمر السلطات حتى مع استمرار تردد الحكومة الفيدرالية في فرض إغلاق وطني.