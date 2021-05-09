شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: السكة الحديد ملك الشعب المصري ولابد للإعلام من إظهار الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن اجتماع اللجنة اليوم سيناقش بيان وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير أمام البرلمان، حول تطوير هيئة السكة الحديد في الفترة القادمة.

وأضاف النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، أن الفترة القادمة قادرة على إصلاح ما تعرضت له السكة الحديد من حوادث حيث تعرضت السكة الحديد الي حوادث متلاحقة ، اعطت انطباع للشارع المصري ان هناك خلل في منظومه السكة الحديد رغم التطوير الكبير الذي يحدث فى قطاع النقل والمواصلات والسكة الحديد.

وطالب النائب علاء عابد الاعلام بتسليط الضوء على ما يتم من تطوير في قطاع النقل، والسكة الحديد والإصلاحات التي تتم كل يوم ، لافتا ان السكة الحديد مسؤليه الدوله وليست مسؤلية وزارة النقل والمواصلات فقط ، مؤكدا السكة الحديد ملك للشعب المصري.

وأضاف النائب علاء عابد، ان هناك العديد من المشاكل متعلقة بالعنصر البشري وغيره ، ولابد من الوصول لحلول لاصلاح هذة المشاكل سواء بادخال التكنولوجيا الحديثة، او قروض ومنح من اجل الاصلاح ، مؤكدا قطاع السكة الحديد يحتاج لمجهود كبير.

وأضاف عابد: لدينا ١٠ آلاف كيلو متر سكة الحديد، وستحتاج لوقت كبير للتطوير، ونحن ضد فكرة اتخاذ كبش فداء عقب كل مشكله لانها لن تحل المشكله بل ستزيدها، ولابد أن يعرف الشعب حجم التحديات، لان السكة الحديد ليست ملك الحكومة ولكنها ملك للشعب المصري.