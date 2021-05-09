فلسطين: إصابة 10 مصلين في اعتداء عليهم بالقدس

محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

أعلنت جمعیة الھلال الأحمر الفلسطینیة اصابة عشرة مصلین جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائیلي علیھم عقب احیاء لیلة القدر فجر الیوم الأحد بالقرب من باب الاسباط.



وقالت الجمعیة في بیان إن الاعتداء اسفر عن إصابة احد المصلین بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الفم وتم نقله الى المستشفى فیما تم تقدیم العلاج للمصابین الاخرین میدانیا.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامیة في القدس فإن اكثر من 90 الف مصل احیوا لیلة القدر في المسجد الأقصى رغم الإجراءات العسكریة بالقدس.