الجيش إلى ثكناته.. تشاد تعلن النصر على المتمردين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت تشاد النصر على المتمردين في شمال البلاد عقب معارك استمرت لعدة أسابيع وأدت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي في ساحتها.

وكشف رئيس الأركان العامة للجيش أبكر عبد الكريم داود للصحفيين أن القوات تعود اليوم إلى ثكناتها مما يؤكد النصر وانتهاء العمليات وانتصار تشاد.



في العاصمة نجامينا، هتفت حشود أثناء عودة جنود من خط الجبهة في رتل من الدبابات والمدرعات، فيما جلس العشرات من المتمردين الأسرى في عرض أمام الصحفيين في قاعدة للجيش بالعاصمة.

وكانت السلطة العسكرية الانتقالية قد أعلنت في وقت سابق هزيمة المتمردين إلا أن القتال استمر بعدها، فيما لم تعلق جبهة التغيير والوفاق المتمردة على ذلك.

والأحد الماضي، أعلن المجلس العسكري الحاكم تشكيل حكومة انتقالية جديدة.

وعيّن نجل الرئيس الراحل محمد إدريس ديبي، الذي يرأس المجلس العسكري الموقت، في مرسوم أربعين وزيراً وسكرتير دولة، مع استحداث وزارة جديدة للمصالحة الوطنية.





والثلاثاء الماضي، قال المجلس العسكري الحاكم، إن الهدف الأول أمام تعيين رئيس وزراء هو تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الجنرال محمد إدريس ديبي إن "الحرب لم تنته بعد والجماعات المسلحة لا تزال تشكل تهديدا".

وأكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أن المهمة الحالية هي تسيير المرحلة الانتقالية بسلاسة وضمان حوار بين جميع الأطراف في البلاد.

وعيّن المجلس العسكري الانتقالي، ألبير باهيمي باداك، رئيسا للوزراء بعد أن كان مرشحًا لانتخابات 11 أبريل/نيسان وجاء تاليا بهد ديبي الذي فاز بانتخابات أعلنت نتائجها قبل ساعات من مقتله.