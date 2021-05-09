أردوغان في يوم أوروبا.. اتهام بـ"العمى" ورغبة في الانضمام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد الرئيس التركي رجب أردوغان رغبة بلاده في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما كال له الانتقادات معتبرا أنه مصاب بـ"عمى استراتيجي".

جاء ذلك في بيان صادر عن أردوغان، الأحد، بمناسبة "يوم أوروبا"، والذي أكد فيه أنهم عازمون رغم ذلك على الانضمام للاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”.

ويوم أوروبا هو احتفال سنوي للسلام والوحدة في القارة حيث شهد يوم 9 مايو/أيار عام 1950 وضع اللبنة الأولى لمنظمة أوروبية ضرورية لحفظ السلم.

وقال أردوغان في بيانه "تركيا رغم ما تتعرض له من قيود ومعايير مزدوجة لن تتراجع عن هدفها الاستيراتيجي وهو الانضمام للاتحاد الأوروبي، وستواصل مساعيها وموقفها الثابت من أجل الحصول على العضوية".

وأوضح أردوغان أن "الاتحاد الأوروبي قدم مساهمات كبيرة في إرساء السلام والاستقرار والازدهار في قارتنا وخارجها من خلال السياسات المشتركة التي وضعها. لكنه واجه مؤخرًا العديد من التحديات، مثل أزمة اللاجئين، ومعاداة الإسلاموية، وكراهية الأجانب، والهشاشة المالية، وخروج المملكة المتحدة منه، ووباء فيروس كورونا".

وزاد موضحًا أن "أكبر عقبة تحول دون أن يصبح الاتحاد لاعباً عالمياً قوياً هو الافتقار إلى الصبر الاستراتيجي والرؤية. فهو يحتاج إلى هيكل مؤسسي جديد، ورؤية جديدة، وخطاب شامل جديد، ناهيكم عن مراجعة آليات صنع القرار".

وأردف أردوغان قائلا "كونها جزءًا من أوروبا من الناحية التاريخية والجغرافية والإنسانية، فإن تركيا مستعدة للقيام بدورها في حل المشكلات التي يواجهها الاتحاد وزيادة فعاليته، من الواضح أن الاتحاد لا يستطيع أن يحافظ على وجوده القوي دون مساهمة ودعم بلدنا".

كما جدد أردوغان اتهامه للاتحاد الأوروبي بـ"عدم الإيفاء بوعوده لبلدنا بخصوص الحصول على العضوية الكاملة"، مضيفا "وحقيقة هناك بعض الدول الأعضاء حملت قضاياها الثنائية مع تركيا إلى أروقة الاتحاد فأثرت على العلاقات بين الاتحاد وأنقرة، وأضعفت قدرة الاتحاد على مواجهة التهديدات العالمية".

وأفاد قائلا "نأمل أن يظهر الاتحاد الأوروبي قدرته على تنفيذ علاقاته مع تركيا من وجهة نظر حكيمة واستراتيجية مبنية على الاحترام والثقة المتبادلين".

وزعم أردوغان أن "عضوية تركيا ستمهد الطريق لصعود أوروبا فعالة على المستويين الإقليمي والعالمي، وبث الأمل في منطقتها والعالم بأسره، فضلاً عن مواطنيها".

وختم بيانه قائلا "بهذه الأفكار، آمل أن تكون مناسبة (يوم أوروبا) معينًا للاتحاد في التغلب على العمى الاستراتيجي، وأهنئ جميع الأوروبيين بهذه المناسبة".