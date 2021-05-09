الجيش الإسرائيلي يقرر توجيه المزيد من قواته للضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه رئيس هيئة الأركان العامة لأركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بتعزيز قواته بثلاث كتائب إضافية في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته "العين الاخبارية": "أجرى رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أفيفكوخافي اليوم (الأحد) تقييما عاما للأوضاع في معبر سالم على خلفية الأحداث الأخيرة، حيث أطلع من أفراد حرس الحدود على تفاصيل عملية إطلاق النار التي تم إحباطها يوم الخميس الماضي".

وأضاف "وأصدر رئيس الأركان توجيهاته في تعزيز القوات في مناطق الضفة الغربية بثلاث كتائب إضافية بهدف تكثيف الاستعداد في الفترة القريبة، مع التركيز على تعزيز الجهود الدفاعية في منطقة التماس".

وأعلنت إسرائيل، الجمعة، "تحييد" 3 فلسطينيين قالت إنهم أطلقوا النار على قاعدة لشرطة حرس الحدود شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل اثنين من المهاجمين خلال المحاولة.

والأسبوع الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد للمزيد من العمليات الهجومية الفلسطينية بالضفة الغربية في الأيام القادمة.