السودان يعين حدوده على خريطة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبلغ السودان الولايات المتحدة موقفه من التوترات مع إثيوبيا، مؤكدا أنه لا تراجع عن الحدود المتعارف عليها واتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

جاء ذلك خلال لقاء النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، الأحد مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فليتمان.

وأكد دقلو، بحسب بيان مجلس السيادة، أنه لا تراجع عن حدود السودان المتعارف عليها وفقاً للاتفاقيات الدولية، في إشارة للخلاف القائم بين الخرطوم وإثيوبيا حول الحدود.

ويدور النزاع بين البلدين حول منطقة الفشقة حيث يلتقي شمال غرب منطقة أمهرة الإثيوبية بولاية القضارف في السودان، ولم تفلح لجنة مشتركة في التوصل لاتفاق حول القضية مثلما فشلت أيضا جهود التوصل لاتفاق ملزم حول آليات ملء وتشغيل سد النهضة.

وكانت قضية السد أيضا على قائمة القضايا التي أثارها دقلو مع المبعوث الأمريكي حيث شدد موقف السودان الثابت الداعي لضرورة التوصل لاتفاق ملزم لكل الأطراف.

وبحسب بيان السيادي شدد اللقاء على أهمية التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات كافة، بالأخص مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها .

وأشاد دقلو بالاهتمام المتواصل الذي توليه الحكومة الأمريكية لإنجاح الفترة الانتقالية بالسودان.

وأعرب النائب الأول عن ترحيبه بتعيين جيفري مبعوثاً خاصا للقرن الأفريقي، وأكد التعاون التام معه لإنجاح مهامه.

وأشار إلى أن التواصل المستمر بين قيادتي البلدين من شأنه المساعدة على معالجة جميع قضايا المنطقة، التي يحرص السودان على استقرارها وتقدمها.

بدوره أكد المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي أهمية السودان ومنطقة القرن الأفريقي للولايات المتحدة، بحسب البيان.

وأشار فليتمان إلى ضرورة التنسيق والتعاون لإنجاح مهمته، ووصف العلاقات السودانية الأمريكية بأنها علاقات قديمة ومتجذرة.