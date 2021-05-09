الرئيس التركي: ما زلنا نتطلع إلى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاحد ان بلاده ما زالت تتطلع إلى الانضمام الى الاتحاد الأوروبي على الرغم من العراقيل وازدواجية المعايير.

واضاف أردوغان في رسالة نشرها مكتبه الرئاسي بمناسبة (يوم أوروبا) الذي يوافق ال9 من مايو أن "العائق الأكبر أمام تحول الاتحاد الأوروبي إلى لاعب عالمي قوي هو افتقاره إلى الصبر والرؤية الاستراتيجية".

واوضح أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى هيكلية مؤسسية جديدة (ناجعة) مؤكدا في هذا الإطار ضرورة مراجعة آليات اتخاذ القرار في الاتحاد على وجه الخصوص وتبني رؤية وخطاب جديدين.

وأردف "من الواضح جدا أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع مواصلة وجوده بشكل قوي دون مساهمة ودعم من بلادنا" لافتا الى احتفال تركيا أيضا ب(يوم أوروبا) منذ ترشيحها رسميا لعضوية الاتحاد في عام 1999.

وأشار إلى وجود العديد من التحديات الماثلة أمام الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مثل أزمة اللاجئين ومعاداة الإسلام والأجانب والهشاشة المالية وآثار خروج بريطانيا من الاتحاد وجائحة (كورونا).

وأكد أن تركيا التي تعد جزءا من أوروبا تاريخيا وجغرافيا مستعدة لفعل ما يترتب عليها في ما يتعلق بالمساهمة في حل المشكلات التي تعترض الاتحاد وزيادة فاعليته.

واعتبر ان دولا اعضاء في الاتحاد الأوروبي تنقل خلافاتها مع تركيا إلى أروقة الاتحاد معربا عن اعتقاده بان ذلك سيضعف قدرة الاتحاد على مواجهة التهديدات العالمية.

ويحتفل الاتحاد الأوروبي ب(يوم أوروبا) في ال9 من مايو في كل عام لإحياء ذكرى إعلان وزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان عام 1950 والذي أسس لإنشاء "الجماعة الأوروبية للفحم والصلب" وهي النواة التي شكلت البدايات الأولى للاتحاد الأوروبي.