شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موانئ دبي تطلق منصة إلكترونية لنفاذ تجارة إثيوبيا للعالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت موانئ دبي العالمية "DUBUY.com"، وهي منصة للتجارة الإلكترونية على مستوى العالم للبيع بالجملة في إثيوبيا.



وجاءت هذه المبادرة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية ووزارة النقل الإثيوبية لاستكشاف إمكانات تطوير البنية التحتية اللوجستية وتوفير خدمات لوجستية متكاملة على طول ممر بربرة-أديس أبابا من أجل تحقيق منافع اقتصادية كبيرة لإثيوبيا.

وتعتبر منصة /DUBUY.com/ عبارة عن سوق عبر الإنترنت سيساعد في إتاحة وصول الشركات الإثيوبية الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى الأسواق العالمية من خلال شبكة الموانئ العالمية والخدمات اللوجستية التابعة لموانئ دبي العالمية.

كما تتيح المنصة للشركات العالمية إمكانية العثور على شركاء تجاريين جُدد وتوفير الخدمات لهم في أفريقيا مما يفتح إمكانية الوصول إلى أسواق سريعة النمو في القارة.

وقد بدأ تشغيل منصة "DUBUY.com" في رواندا مع وجود خطط للتوسع السريع عبر جميع أفريقيا وخارجها. وتعد إثيوبيا ثاني أكبر سوق في أفريقيا من حيث عدد السكان ويشير اقتصادها سريع النمو إلى أن هناك طلبًا متزايدًا على الواردات والصادرات.

وتُعد الأسواق عبر الإنترنت فرصة مهمة للنمو الاقتصادي في أفريقيا والتي تمثل اليوم أقل من 0.5 بالمائة من التجارة الإلكترونية العالمية وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة.

وسيؤدي الجمع بين منصة" DUBUY.com" والبنية التحتية اللوجستية الفعلية لمجموعة موانئ دبي العالمية وحلول الخدمات اللوجستية القائمة على البيانات إلى حل بعض التحديات الرئيسية لنمو التجارة الإلكترونية في القارة بما في ذلك التنفيذ الموثوق به والمعاملات المالية الآمنة وحركة البضائع.

وقال محمود البستكي الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي التجارية إن الأشخاص والشركات من كل مكان يتجهون نحو التكنولوجيا لتسريع مرحلة التعافي بعد الجائحة وتحسين سبل الوصول إلى التجارة العالمية.

وأضاف" المنصة تمثل نموذجًا جديدًا للتجارة في أفريقيا وقد تم تصمميها لتعزيز الإمكانات الحالية وفتح الأعمال والأسواق بشكل طبيعي من خلال تمكين حركة التجارة وتوفير سُبل الابتكار"

كما تتيح هذه التكنولوجيا للشركات المحلية أن تصبح من بين الشركات الدولية المصنِّعة والمصدرة من خلال ربطها بأسواق جديدة في أفريقيا وببقية العالم".

وتوفر المنصة متجرًا شاملاً مما يضمن أن جميع المعاملات التي تتم على الموقع آمنة بدءًا من ضم الموردين الموثوق بهم فقط إلى دمج الشركات الرائدة في تقديم خدمات الدفع.

وهناك رسوم شحن متفاوض عليها مسبقًا ومخفضة بشكل كبير مع صناديق وحدة تحكم أسبوعية تتحرك بين المنشأ والوجهة مع أوقات عبور مضمونة وتكاليف شحن محفَّزة.

ويتم أيضًا تخصيص طرق الشحن وفقًا لحجم كل معاملة وأولوية الشحن للضرورة. ويساهم كل ذلك في إنشاء منصة تتسم بالمرونة والاستجابة وتمكن رواد الأعمال الإثيوبيين من الاستفادة الكاملة من مزايا الوصول المعزز إلى الأسواق العالمية.