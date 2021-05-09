تعرف على الطقس المتوقع غدا في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً خاصة شرقاً مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



حركة الرياح: شمالية غربية - غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 12:44 والمد الثاني عند 00:43 والجزر الأول عند الساعة 18:14 والجزر الثاني عند الساعة 07:16.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 09:32 والمد الثاني عند الساعة 20:45 والجزر الاول عند الساعة 15:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:30.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 37 26 80 15

دبــي 33 25 75 20

الشارقة 34 25 75 20

عجمان 32 24 85 30

أم القيوين 33 20 75 20

رأس الخيمة 34 24 75 20

الفجيرة 39 29 75 20

العين 38 24 65 15

ليوا 40 21 60 10

الرويس 38 24 80 15

السلع 38 23 85 15

دلما 33 26 85 40

طنب الكبرى 34 26 80 40

طنب الصغرى 34 26 80 40

أبو موسى 34 26 80 40