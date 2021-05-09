شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 7072.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 942 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 426 ألفا و384.

كما لفتت إلى تسجيل 1064 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 409 آلاف و740