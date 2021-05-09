السودان يطلع الصين على تطورات ملف سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلع السودان الصين على تطورات ملف سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق وتخشى الخرطوم من تداعياته.



وجدد السودان خلال اتصال هاتفي بين وزيرة الخارجية مريم الصادق، ونظيرها الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، تمسكه بالتوصل لاتفاق ملزم بشأن آليات ملء وتشغيل السد.

وأشارت الصادق إلى حرص السودان على تحقيق مصالح كل الأطراف في قضية سد النهضة وفقاً للالتزامات القانونية وقواعد القانون الدولي.

وشددت على خطورة الملء الثاني بدون اتفاق، مطالبة بالضغط على إثيوبيا ومؤازرة مطالب السودان.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت عزمها ملء السد للمرة الثانية خلال موسم الأمطار المقبل، مؤكدة أن مخاوف دولتي المصب لا أساس لها.

ومع تآكل الوقت قبل موسم الأمطار دعت أديس أبابا القاهرة والخرطوم لبدء جولة مباحثات تقتصر على الملء الثاني وإرجاء التوصل لاتفاق ملزم.

ويواصل الاتحاد الأفريقي محاولات التوصل لاختراق في الملف المتعثر منذ عقد كما دخلت واشنطن على خط الأزمة مؤخرا.

وقال البيان السوداني إن الوزير الصيني أبدى تفهمه لموقف السودان من ملف سد النهضة وأشار إلى أهمية التوصل لاتفاق بأعجل ما يتيسر.

كما بحث الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بحسب البيان.

وناشدت وزيرة الخارجية نظيرها الصيني للمشاركة في مؤتمر باريس المزمع عقده منتصف مايو/أيار الجاري ملتمسة إعفاء ديون السودان التي تعرقل تقدمه الاقتصادي.

وأكدت أن سودان الثورة والوعي يدرك أهمية العلاقة مع الصين وضرورة تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة.