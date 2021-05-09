شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء المواجهات في القدس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفاتيكان - أ ف ب

دعا بابا الفاتيكان، فرنسيس، الأحد، إلى إنهاء المواجهات في مدينة القدس، غداة صدامات جديدة أسفرت عن أكثر من 90 جريحاً في المدينة المقدّسة.

وقال الحبر الأعظم في رسالة بعد الصلاة: «أتابع بقلق خاص الأحداث التي تجري في القدس». وأضاف: «أصلّي لتكون القدس مكان لقاء، ولا مكان اشتباكات عنيفة، مكاناً للصلاة والسلام».

وتابع: «أدعو الجميع ليبحثوا عن حلول مشتركة، ليتم احترام الهوية المتعددة الأديان والثقافات للمدينة المقدسة، ولتسود الأخوّة». وأضاف: «إنّ العنف لا يولد إلا العنف. كفى اشتباكات».

كما رفع البابا أيضاً صلاته من أجل ضحايا الهجوم على مدرسة في كابول، السبت، معتبراً أنه «عمل غير إنساني أصاب العديد من الفتيات الصغيرات، بينما كُنّ يخرُجنَ من المدرسة». وتابع: «لنصلِّ من أجلهنّ ومن أجل عائلاتهنّ. وليعطِ الله السلام لأفغانستان».

وأخيراً، تحدث البابا الأرجنتيني عن الوضع في كولومبيا في وقت كان عدد من الأشخاص يرفعون الأعلام الكولومبية في ساحة القديس بطرس. فقال: «أودّ أن أعرب عن قلقي بشأن التوترات والاشتباكات العنيفة في كولومبيا، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. كثيرون هم الكولومبيّون هنا، لنصلِّ من أجل وطنكم».