شكرا لقرائتكم خبر عن صِدامات بين الشرطة ومحتفلين برفع حظر التجول في بلجيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

فرقت الشرطة تجمعاً ليلياً في بروكسل ضم مئات المحتفلين برفع حظر التجول ليل السبت إلى الأحد، مما تسبب في وقوع عدة حوادث.

وتجمع حشد من الشباب في ساحة "فلاجي"، مكان التجمعات المعتاد، في اليوم الأول لإعادة فتح شرفات المقاهي والمطاعم في البلاد.

واعتقل ثلاثة أشخاص خلال التفريق حوالي الساعة 01,30، وفق ما ذكر متحدث باسم الشرطة الأحد.

وأصيب أحد المشاركين بمقذوفة في رأسه، كما أصيب شرطي بشظايا نافذة سيارته التي أصابها مقذوف.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لطرد نحو 500 شخص رفضوا مغادرة المكان، رغم الدعوات المتكررة.

وتدخل رئيس بلدية إيكسيل، كريستوس دولكيريديس شخصياً لحث الشباب، ومعظمهم بدون كمامة، على العودة إلى منازلهم.

وارتاد بلجيكيون كثر يوم السبت شرفات المقاهي والمطاعم التي فتحت أبوابها بعد سبعة أشهر.

ورُفع حظر التجول واستبداله بحظر التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص في الهواء الطلق بين منتصف الليل والساعة الخامسة صباحاً.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد تجمعان احتفاليان محظوران في إحدى حدائق بروكسل صدامات عندما قامت الشرطة بتفريق المشاركين فيهما.