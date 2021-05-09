شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعاً طارئاً حول القدس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأحد، عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم الثلاثاء، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة خاصة المسجد الاقصى المبارك والمخططات للاستيلاء على منازل المقدسيين، خاصة بحي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها، وجاء طلب الاجتماع بناء على طلب فلسطين الذي أيده عدد من الدول العربية.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، إنه "تقرر ترفيع مستوى الاجتماع إلى المستوى الوزاري بدلاً من مستوى المندوبين الدائمين تناسباً مع خطورة الاعتداءات الاسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى وعلى سكان حي الشيخ جراح ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها".

وكانت الأمانة العامة للجامعة قد أعلنت السبت أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين الإثنين قبل أن يتم ترفيعه إلى وزاري وعقده الثلاثاء.