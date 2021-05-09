شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الأمريكية تصادر شحنة أسلحة في بحر العرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، الأحد، مصادرة شحنة ضخمة من الأسلحة غير القانونية على زورق شراعي مجهول في المياه الدولية لبحر العرب.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي في بيان: «ضمت شحنة الأسلحة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، والآلاف من البنادق الهجومية الصينية من طراز 56، ومئات الرشاشات من طراز بي. كا.أم وبنادق قنص وقاذفات قنابل يدوية»، موضحاً أن الطراد «يو إس إس مونتيري» اعترض الزورق الشراعي واكتشف الشحنة أثناء تفقد روتيني خلال عملية في 6 و7 مايو/ أيار الجاري ، وأضاف أنه يتم التحقيق في مصدر الأسلحة، الموجودة الآن في عهدة الولايات المتحدة، ووجهتها.

وقال الأسطول الخامس: «بعد سحب جميع الشحنات غير القانونية تم تقييم صلاحية المركب للإبحار وبعد الاستجواب تم تزويد طاقمه بالطعام والماء قبل إطلاق سراحه».

ولم يحدد الأسطول الخامس المصدر، لكن دوريات البحرية الأمريكية في المنطقة تنشط بانتظام ضد «نقل الشحنات غير المشروعة التي تمول غالباً الإرهاب والأنشطة غير القانونية».