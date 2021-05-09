شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف حول ملكية «جبل طارق» وراء بيع مانشستر يونايتد في 2005 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن كواليس شراء آل جليزر النادي في 2005. القصة بدأت عندما ظن سير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق في 2001 أنه يملك بالشراكة حصاناً يدعى Rock of Gibraltar (جبل طارق) مع رجل أعمال أيرلندي يدعى جون ماجناير. كان ماجناير وشريكه ماكمانوس يملكان أسهماً في مانشستر يونايتد لذلك ألبسا جوادهما «جبل طارق» زي النادي، وحقق الجواد كما هو حال النادي نجاحاً كبيراً وفي كل مرة يلتقط فيرجسون صورة معه عند تتويجه. اعتزل الجواد وسعره 200 مليون إسترليني السباقات في 2002؛ بل وأدخل على مالكيه المزيد من المال بعد جعله مورثاً لخيول السباق في الإسطبل، وظن فيرجسون أنه يملك نصف سعر الجواد ومن هنا بدأت المشكلة.

دخل فيرجسون وماجناير في معركة قضائية انتهت بالمحكمة العليا الأيرلندية، ونصح روي كين لاعب اليونايتد الأيرلندي مدربه بعدم المضي في القضية وعلق: «التقيت شخصاً في لأيرلندا، وقال لي قل لمدربك إنك لن تفوز بالقضية وأنا أخبرته وقلت له إنه ليس مفيداً لسمعة النادي أن يدخل المدرب في قضية مع مالكي أسهم فيه».

رفض فيرجسون، نصيحة قائد فريقه وفي 2004 قدم ماجناير وماكمانوس «99 سؤالاً» لإدارة اليونايتد حول مختلف المواضيع من ضمنها الموارد المالية وصفقات اللاعبين. كان من الواضح حدوث شرخ بين إدارة اليونايتد وحاملي أكبر أسهمه ومن بعيد كان مالكولم جليزر يراقب بهدوء ويشتري أسهم النادي.

لاحت الفرصة في مايو 2005 وتقدم مالكولم بعرض لشراء أسهم ماجناير وماكمانوس ال28.7 في المئة في النادي وبعد شهر فقط اشترى النادي مقابل 790 مليون إسترليني وحصل ماجناير وماكمانوس على ربح 70 مليون إسترليني من بيع أسهمهما. ويعلق الخبير المالي الكروي كيران ماجواير: «كان مسار النادي ليختلف أعتقد بأنه لولا ذلك الخلاف بين فيرجسون وماجناير حول ملكية الجواد، لو ظلت العلاقة ودية بينهما لربما ما بيع النادي إطلاقاً».

كتب فيرجسون، عن خلافه مع ماجناير وماكمانوس في كتاب سيرته الذاتية وقال: «Rock of Gibraltar كان جواداً رائعاً، كان أول جواد في شمالي همسفير يفوز ب7 سباقات بالمجموعة الأولى محطماً رقم «ميل ريف» القياسي.

ركض الجواد بألوان فريقي بسبب اتفاق مع نادي كوولمور لسباقات الخيل في أيرلندا. فهمت أنني أملك نصف ملكية الجواد وأنني أستحق نصف الجائزة المالية وفهموا العكس، لكن تم حل المشكلة عندما أدركنا أنه كان هناك سوء فهم من كلا الطرفين. يبدو أنه كان هناك تعارض مصالح بين اهتمامي بخيول السباق ومالكي النادي وعندما وقف رجل وطالب بإقالتي من منصبي شعرت بالحرج. علي أن أقول إنني لم أضع واجباتي كمدرب بعد مصالحي، كان لدي محام عائلة رائع وهو الذي رافع في القضية. لم يتأثر حبي لسباقات الخيل بسببها وتصالحت مع ماجناير، أكبر شخصية في كوولمور».

القذافي عرض شراء اليونايتد قبل آل جليزر

لم يكن مالكولم جليزر، الذي توفي وترك قيادة النادي لابنه جويل وشقيقه، الراغب الوحيد في شراء اليونايتد في 2005؛ بل أيضاً الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وكشف محمد دالمان، رئيس مجلس إدارة نادي كارديف سيتي حالياً، عن طلب حضوره بطائرة خاصة لليبيا في 2004 عندما كان دالمان، يبحث عن مشتر لأسهم ماجناير وماكمانوس. يقول دالمان الذي كان يعمل في اليونايتد إن الصفقة مع القذافي كانت على بعد ساعات من الإنجاز، كما كشف ابنه الساعدي في مقابلة عام 2005 مع «فايننشال تايمز».