شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعو اليونايتد يتسببون بخسارة النادي 200 مليون إسترليني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

حذر النرويجي أوليه سولكساير مدرب مانشستر يونايتد المشجعين من تداعيات الخلاف مع المالكين، وقال إن ذلك يصعب مهمة اللاعبين في المباريات وذلك على هامش تصاعد غضب المشجعين ومطالبتهم بالتخلص من المالكين وسط أنباء عن انسحاب «THE Hut Group» الجمعة من صفقة رعاية لقميص النادي تقدر بـ200 مليون إسترليني على 10 سنوات بدءاً من الأول من يوليو / تموز المقبل وفق تقرير «الأوبزرفر» بسبب حملة المشجعين لمقاطعة شركاء النادي التجاريين من أجل إجبار آل جليزر على البيع.

وكان من المنتظر أن تحل الشركة ومقرها شيشير بدلاً من الراعي AON، الذي ينتهي العقد معه في 30 يونيو/ حزيران، على قميص الفريق في التمرينات لكن انسحابها مؤشر خطير على انعطافة في مسار النادي الذي طلب استشارة من الشرطة حول سبل تفادي المزيد من مسيرات المشجعين قبل مباراتيه في معقله أولد ترافورد أمام ليستر سيتي الثلاثاء وليفربول الخميس.

وقال سولسكاير: «لا تحتاج إلى عالم صواريخ كي تعرف حجم تأثير غضب المشجعين على المالكين علينا، هذا يعقد مهمتي كمدرب وأكثر صعوبة على اللاعبين. أتمنى أن يدرك المشجعون أننا نؤدي عملنا بأفضل طريقة وأريد للجميع أن يجتمع على طاولة الحوار ونتوحد».

وأضاف المدرب الذي قاد الفريق لوصافة البريميرليج ووصل نهائي يوروبا ليج أمام فياريال الإسباني في 26 مايو الجاري: «نريد أن تسير الأمور بشكل طبيعي طبعاً لأن كل مدرب يريد الاستعداد لكل مباراة بطريقة معينة، الاستعداد لمباراتين بفارق يوم واحد صعب عادة ومختلف لكننا نأمل أن تكون الأمور طبيعية خارجه كي نتمكن من القيام بعملنا بسهولة». ويوافق يوم 26 تاريخ فوز اليونايتد بلقب أوروبا على حساب بايرن ميونيخ عام 1999 وهو أيضاً عيد ميلاد الأسطورة «مات بازبي» وعلق سولسكاير: «آمل أن تكون هذه بشارة خير».