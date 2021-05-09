شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يضم ثلاثي الحمرية طالب وجاسم وشاه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن نادي الذيد عن التعاقد مع الثلاثي محمد طالب وماهر جاسم ويوسف شاه قادمين من الحمرية في صفقة انتقال حر، تأهباً للموسم الكروي الجديد 2021-2022، وتم توقيع العقود مع اللاعبين لموسم واحد قابل للتجديد.

وكان الذيد جدد مؤخراً عقود كل من عدنان حسين ومحمد مطر، إلى جانب التعاقد مع المصري حسام لطفي القادم من نادي مسافي، كما تم تجديد التعاقد مع المدرب الوطني وليد عبيد ومساعده حسن علي البلوشي لموسم جديد ليواصلا مشوارهما مع الفريق في إطار تحقيق استراتيجية الاستقرار الفني والتأكيد على كفاءة وبصمات المدرب ومساعده وحرصهما على تحقيق التطلعات خلال الموسم المقبل.