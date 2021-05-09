شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد بن راشد للمعرفة» تضيء على جماليات بلاغة القرآن والسنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقدت «بالعربي»، إحدى مبادرات مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جلسة معرفية عن «البلاغة في القرآن الكريم والسنة النبوية»، حيث استضافت الدكتور يوسف العليوي، أستاذ البلاغة المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأدارها الدكتور زيد الخريصي، الباحث في البلاغة القرآنية في الجامعة، في إطار حرص المؤسَّسة على تزويد الجمهور بالفوائد التي تغني ثقافتهم العربية، وانطلاقاً من أهداف المبادرة في تعزيز لغة الضاد، ونشر إبداعات استعمالاتها، لتسهم في تمسّك الأجيال بلغتهم الأم والعناية بالتحدث بها ومعرفة أسرارها.

وأكّد الدكتور العليوي، أنَّ الحديث عن بلاغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، حديث طويل وممتع، فهو يطوف بنا بين رياحين الفصاحة وأفانين البلاغة التي أعجز الله تعالى بها أهل البيان، حتى إنَّ فصحاء العرب عندما سمعوا آياته ما كان منهم إلا أن يسلموا له عنان عقولهم وأفئدتهم، فمنهم مَن آمن به وصدَّقه، وحتى مَن أعرض عن الإيمان منهم فإنه لم يكن لخفي وقع آياته على نفسه.

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى أيد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالبيان والفصاحة، فهو أفصح العرب لساناً، وأبينهم قولاً، وأعلاهم فصاحة، وهو أصدق العرب لهجة وإتقاناً لأسرار لغة الضاد.

وأوضح، أنَّ البلاغة لا تعني بحال قوة الألفاظ واستعمال العبارات الغريبة، أو غير المفهومة للناس، وهذا ما يظنه كثُر خطأ، فالبلاغة هي الإبانة عن المعنى المقصود في أحسن نظم يطابق مقتضى الحال. فإذا لم يكن الكلام مطابقاً لمقتضى الحال فإنه لا يُعدُّ بليغاً مهما كان صحيحاً نحوياً ولغوياً، ومن هنا جاءت العبارة الشهيرة: «لكل مقام مقال».

ثم قال الدكتور العليوي، إنَّ البلاغة في القرآن الكريم والسنة النبوية نوع خاص من البلاغة، فبلاغة القرآن وصلت إلى حد الإعجاز الذي تحدّى به العرب والفصحاء قاطبة. فالقرآن الكريم متفرِّد في أسلوبه عن أساليب العرب كافة، مع أنه نزل بلغتهم وألفاظهم وكلامهم، والقرآن يؤكِّد هذه الحقيقة مراراً. وقد تحدى العرب والعالم والإنس والجن على أن يأتوا بفصاحة وبلاغة القرآن الكريم، وهذا التحدي مستمر حتى نهاية العالم.

وأفاد بأنَّ علماء العربية والتفسير البياني، الذي يعدُّ من التفاسير التي أخذت حظّها عبر العصور، يسعون جاهدين إلى استنباط الأسرار البيانية في القرآن الكريم، ومع ذلك فإنه لا يمكن لنا أن نضع أيدينا على كنه الإعجاز البلاغي تحديداً، بل غاية الأمر أننا ندرس بعض أساليبه.

وأكَّد أهمية أن يدرك المفسِّر خصوصيات التركيب والأساليب التي تعطي كلَّ تركيب خصوصية معينة، من وصل وفصل وتعريف وتنكير وتقديم وتأخير، وغيرها؛ لأنَّ تمام المعنى المقصود يتوقَّف على إدراك خصوصيات هذا النظم.