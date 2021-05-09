شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز المقاصب ومراقبة الأسواق والصالونات بدبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة انتهاء إدارته من تجهيز مقصبي دبا والبدية لتلبية احتياجات المستهلكين خلال العيد واستقبالهم وفق ضوابط حددتها البلدية والتزام تام بالإجراءات الاحترازية، مشيراً الى أن مواعيد عمل المقصبين من 6 صباحاً وحتى 6 مساء بدبا والى الواحدة صباح اليوم الثاني في البدية.

وأوضح أنه تم تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية الفجائية والدورية، التي استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية حيث تستمر الحملات طيلة فترة عطلة العيد، الى جانب تنفذ مهامها الأخرى في رصد مشوّهات المظهر العام والسلوكيات السلبية واتخاذ اللازم حيالها، ومنوهاً الى أن الحملات التفتيشية منوط بها التأكد من الأسعار وسلامة السلع والمنتجات المعروضة.

وأشار إلى أن الظروف الحالية فرضت العديد من الإجراءات التي يجب الالتزام بها للحد من انتشار فيروس كورونا، فحرصت البلدية على الاستمرار في تقديم خدماتها وأداء دورها ومهامها لجهة إنجاز معاملات الجمهور والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم وتقديم الخدمات لهم بشتى الطرق، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.