صور.. عاصفة ترابية تضرب بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، هبوب عاصفة ترابية، صاحبتها رياح مثيرة للرمال على مختلف مراكز المحافظة السبعة وأمطار خفيفة، ما تسبب في انخفاض الرؤية على الطرق الزراعية والصحراوية، وتراجع في حركة النقل والمواصلات على الطرق السريعة.

من جانبه أمر الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف برفع درجة الاستعداد بين مختلف الأجهزة المعنية، تحسبا لأي طوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية ,مشيرا إلي أن المحافظة تتابع من خلال غرفة عمليات مركزية، جرى ربطها بغرف فرعية بالمدن لمتابعة كافة التطورات، وكذلك لتلقي أية بلاغات أو حوادث.