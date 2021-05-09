اعتماد جدول امتحانات الفصل الثاني للإعدادية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتمد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جدول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني لعام 2020/2021، لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية".

وأوضح الهجان، في بيان له اليوم الأحد، أن الامتحانات تبدأ في الأول من يونيو المقبل، ليؤدي الامتحانات 103765 ألف طالب وطالبة بالإعدادية العامة، و4700 طالب وطالبة إعدادية مهنية، و8 مكفوفين، و51 طالبًا وطالبة من الصم والبكم.

ووجه محافظ القليوبية، ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بإنهاء كافة الاستعدادات للجان مع أهمية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، والاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول، وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات، ضمانا لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، وذلك بتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه.

من جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن مدة الامتحانات تكون بدايتها الأول من يونيو وحتى السابع من يونيو الجاري، موضحا أنه سيؤدي امتحانات الإعدادية العامة 109 آلاف و564 طالبًا وطالبة، وذلك في عدد 560 لجنة سير امتحان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف أنه يجري حاليًا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة وتكليفات محافظ القليوبية بالنسبة للامتحانات المشار إليها.