صور.. حريق في "كابينة غاز" بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شب حريق في مقلب للقمامة بجوار كابينة غاز في شبرا الخيمة، وامتدت النيران للكابينة، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وجرى غلق محبس الغاز، والسيطرة على النيران، ومنع امتدادها.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد سالم مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد اشتعال النيران في كابينة غاز بدائرة القسم.

انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية في القليوبية، و3 سيارات إطفاء، للسيطرة على النيران، وتبين أن كابينة الغاز تقع بجوار مقلب للقمامة الذي اشتعلت فيه النيران بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وامتدت النيران إلى كابينة الغاز.

قال مدير الحماية المدنية، إنه جرى إخطار شركة الغاز لغلق وتغيير المحبس الرئيسي المغذي للمنطقة قبل الكابينة بـ800 متر.