تحرير 12 محضرًا لمتهمين بالتسول في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

أفاد مصدر مسئول بديوان عام محافظة قنا أن إجمالي المحاضر التي حررت للمتسولين اليوم الأحد ١٢ محضرا في مراكز قنا التسعة، وذلك عبر اللجان التي ُشكلت لمكافحة ظاهرة التسول بكافة مراكز المحافظة، بعد تكرار الشكاوى من قبل المواطنين بارتفاع معدلاتها.

كان اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أصدر قرارا برقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١، يتضمن تشكيل لجنة فى كل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من عضوين من الإدارة الإجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الإجتماعى والآخر عن قسم الضمان، ومسؤول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية للمدينة.

وأوضح محافظ قنا، أن اللجنة سوف تختص بالمرور اليومى على شوارع المراكز والمدن والقرى لمنع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال فى أعمال التسول، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وإعداد تقرير يومى بأعمال كل لجنة و إرساله إلى إدارة الأزمات بالمحافظة.