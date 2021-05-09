سفير الصين في السعودية يعلق على أحداث الصاروخ

أعلنت الصين، صباح اليوم، عن سقوط حطام الصاروخ Long March-5b في المحيط الهندي بعد أن حظيت قصته باهتمام عالمي ضخم. السفير الصيني في السعودية تشن وي كانت لديه ردة فعل تجاه ما حدث، وقال في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الشخصي: «تُطلق مئات الصواريخ في كل عام في العالم، ويعتبر احتراق معظم أجزاء المرحلة النهائية للصواريخ أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي وتدميرها طريقة مناولة شائعة في مختلف البلدان». وأضاف: لم تكن هناك أي حالة حطام صاروخي أصابت شخصًا منذ إطلاق أول قمر صناعي قبل أكثر من 60 عامًا، لكن هذه المرة جذبت اهتمامًا خاصًا. والغالبية العظمى من الجمهور، مثلي، ليسوا خبراء في مجال الفضاء، ومن الطبيعي أن يقلقوا بشأن هذا الأمر.

وقال أيضًا: وفقًا للخبراء الأمريكيين، فإن احتمال إصابة شخص بحطام الصاروخ هو واحد في المليار. وكان ينبغي دراسة مثل هذه المسألة ذات الاحتمالية الضئيلة، والحكم عليها والتعامل معها من الجهات المختصة والأفراد المهنيين، ولا ينبغي أن تسبب ذعرًا مفرطًا بين الجمهور. ‏

وتساءل السفير الصيني في السعودية قائلا: «من الذي تسبب في هذا الذعر في الأصل؟». ثم أجاب: سقط حطام الصاروخ بأمان، لكن حطام التحيز السياسي والثقافي أصابنا.

وتابع: استكشاف العلم والتكنولوجيا له كل من النجاح والمخاطر. ويُعدّ أي إنجاز ثروة مشتركة للبشرية جمعاء. ويجب أن نكون سعداء لتقدم البلدان الأخرى. لا أحد يستطيع أن يبني مزاياه على إحباط الآخرين واللعنة التي تحل عليهم.

وحول العلاقة بين المملكة والصين فقال، إن الصين والسعودية تمثلان نموذجًا للوحدة والصداقة. ويمكن أن يحظى كل تقدمٍ تحرزه صناعة الفضاء الصينية بالتهنئة من نظيره السعودي، ونحن على استعداد لتوطيد التعاون مع السعودية، بما في ذلك مجال الفضاء.