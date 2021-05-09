إنتاج لقاح كورونا الصيني بمصر في يوليو المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، اليوم الأحد، إنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة

مراحل تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك" الصيني في مصر.

وأضافت الوزيرة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن اللقاح الصيني الذي سيتم إنتاجه في مصر يعمل بتقنية اللقاحات المعطلة، مشيرة إلى أن الإنتاج سيكون في شهر يوليو المقبل، ثم يليه تقييم لتلك الجرعات من هيئة الدواء المصرية.

وتابعت: "نسعى لأن تكون مصر مصدراً لتصنيع وتصدير لقاح مضاد للكورونا لإفريقيا"، كاشفة عن أن لقاح كورونا المصري، سيسجل باسم سينوفاك فاكسيرا.

وأكدت أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر، مشيرة إلى أن المعامل المركزية تقوم بعمل تسلسل جيني لفيروس كورونا من خلال المسحات ولا يوجد سلاسل كورونا متحورة بمصر.

وكشفت الوزيرة عن أنه سيتم استقبال جرعات جديدة للقاح فيروس كورونا، خلال الأيام المقبلة، يليه افتتاح مراكز لتلقي اللقاحات.