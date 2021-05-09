إلغاء جلسة بشأن حي الشيخ جراح بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء جلسة مقررة غدا الاثنين بشأن عمليات الإخلاء من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وقالت إن موعدا جديدا سيكون خلال 30 يوما‎

وذكر متحدث باسم وزارة العدل الإسرائيلية، أن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت طلب، اليوم الأحد، من المحكمة العليا تأجيل جلسة بشأن خطط لإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح .

وكان من المقرر عقد الجلسة، غدا الإثنين، وسط تصاعد العنف والقلق الدولي بشأن قضية الإخلاء في المدينة المتنازع عليها.

وقال المتحدث، إن المدعي العام طلب من المحكمة التأجيل لأسبوعين على الأقل؛ ريثما يدرس إمكانية المشاركة في الدعوى.