شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تحذر الكيان الصهيوني من مغبة الاستمرار في الانتهاكات بالقدس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت الحكومة الأردنية اليوم مواصلة جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى لوقف الانتهاكات الصهيونية في المسجد الأقصى، والانتهاكات ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، أن الوزارة حذرت الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الانتهاكات، وطالبت بوقفها وأن تتقيد دولة الاحتلال بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني.

كما بين السفير الفايز أن الوزارة نقلت احتجاجها لسلطات الاحتلال على ما تعرض له الحرم من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين.

وقال السفير الفايز إن ما تقوم به الشرطة والقوات الخاصة الصهيونية من انتهاكات ضد المسجد واعتداءات على المصلين تصرف همجي مرفوض ومدان، مطالبا سلطات الاحتلال بالكف عن انتهاكاتها واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين والوضع القائم التاريخي والقانوني.

وبشأن حي الشيخ جراح، أوضح السفير الفايز أن الخارجية الأردنية وفي إطار الجهود المستمرة لإسناد الأهالي للحفاظ على ممتلكاتهم الشرعية في حي الشيخ جراح، قامت بتوجيه مذكرة رسمية لوزارة خارجية الاحتلال عبرت فيها عن رفض الحكومة الأردنية محاولات سلطات الاحتلال تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم وتأكيدها أن المقدسيين يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وبالتالي لا يحق لسلطات الاحتلال تهجيرهم قسريا من منازلهم، وأن تهجيرهم يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.