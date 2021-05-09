الخلية تعلن نتائج عمليتين أمنيتين في كركوك

وقالت الخلية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4/إرهاب في منطقتي العروبة والحرية بكركوك".وأشارت إلى "تمكن قوة من الفرقة الآلية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهم ثالث مطلوب وفق المادة 4 إرهاب خلال عملية متابعة تحركاته بناحية الرياض في كركوك".

وأكدت "تسليم المتهمين إلى جهة الطلب اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".