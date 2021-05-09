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الخلية تعلن نتائج عمليتين أمنيتين في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الأحد، نتائج عمليتين أمنيتين في محافظة كركوك.
وقالت الخلية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4/إرهاب في منطقتي العروبة والحرية بكركوك".

وأشارت إلى "تمكن قوة من الفرقة الآلية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهم ثالث مطلوب وفق المادة 4 إرهاب خلال عملية متابعة تحركاته بناحية الرياض في كركوك".

وأكدت "تسليم المتهمين إلى جهة الطلب اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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