انت الان تتابع خبر السومرية تجدد موقفها بالثبات على سياستها المتوازنة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تجدد ادارة السومرية موقفها بان سياستها متوازنة في التعامل مع الشخصيات السياسية والرموز الوطنية وخاصة رجال الدين الذين يمثلون اطياف البلد.
https://www.alsumaria.tv/docs/381617
فيما تكفل حق الرد عبر وسائلها الثلاث (المرئية، والمسموعة، والمكتوبة) لاي جهة او مؤسسة او شخصية مهمة ولاسيما الرموز الدينية المحترمة لبيان مواقفها وابداء الرد حول ما ينقل او يعرض في البرامج الحوارية او نشرات الاخبار للحفاظ على مبدأ المهنية في العمل الاعلامي ومنها ايضا (بطريركية الكلدان تصف الدعوى المقامة ضدها بـ"السياسية")
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/381408/alsumaria-article
كما تؤكد السومرية أن جميع ما تنشره يخضع الى معايير مهنية اساسها الدقة والمصداقية وهذه المعايير اعتمدتها القناة ولم تخل بها منذ تأسيسها في 2004 وحتى الآن.
وللتذكير فأن السومرية تمثل الخط المعتدل الذي يمثل العراقيين كافة وتتفاعل بشكل ايجابي مع الجميع من دون اي فارق ديني او مذهبي او قومي وعملت على بث التسامح والمحبة بين ابناء الوطن الواحد وللعالم اجمع ونجحت في توجيه خطاب اعلامي استطاع كسب ود العراقيين.