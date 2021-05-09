السومرية تجدد موقفها بالثبات على سياستها المتوازنة

وتنوه ادارة السومرية الى انها لا تتوانى عن نفي اي خبر او معلومة لم يثبت صحتها كي لا تسبب اي ارباك في الفهم لدى الجمهور ومنها ما يتعلق بالدعوى المقامة ضد رئيس الكنيسة الكلدانية الكاردينال لويس روفائل الاول ساكو والتي تم ردها من قبل القضاء بعد ثبوت بطلانها، اذ نشرت السومرية القرار فور صدوره (القضاء يسدل الستار على الدعوى المرفوعة ضد الكنيسة الكلدانية)‏https://www.alsumaria.tv/docs/381617

فيما تكفل حق الرد عبر وسائلها الثلاث (المرئية، والمسموعة، والمكتوبة) لاي جهة او مؤسسة او شخصية مهمة ولاسيما الرموز الدينية المحترمة لبيان مواقفها وابداء الرد حول ما ينقل او يعرض في البرامج الحوارية او نشرات الاخبار للحفاظ على مبدأ المهنية في العمل الاعلامي ومنها ايضا (بطريركية الكلدان تصف الدعوى المقامة ضدها بـ"السياسية")

‏https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/381408/alsumaria-article



كما تؤكد السومرية أن جميع ما تنشره يخضع الى معايير مهنية اساسها الدقة والمصداقية وهذه المعايير اعتمدتها القناة ولم تخل بها منذ تأسيسها في 2004 وحتى الآن.

وللتذكير فأن السومرية تمثل الخط المعتدل الذي يمثل العراقيين كافة وتتفاعل بشكل ايجابي مع الجميع من دون اي فارق ديني او مذهبي او قومي وعملت على بث التسامح والمحبة بين ابناء الوطن الواحد وللعالم اجمع ونجحت في توجيه خطاب اعلامي استطاع كسب ود العراقيين.

