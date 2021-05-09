إثيوبيا تفكر في تأجيل الانتخابات تحت ضغط الموعد النهائي لها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تسابق إثيوبيا الزمن من أجل الانتهاء من الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 5 يونيو (حزيران) المقبل، فى الوقت الذى تلوح فيه في الأفق احتمالات تأجيل عملية التصويت للمرة الثانية في أقل من عام بسبب صعوبات في تسجيل الناخبين، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.



ونقلت بلومبرغ عن بيرتوكان ميديكسا، رئيسة هيئة الانتخابات الوطنية في إثيوبيا اليوم السبت، القول إنه تم تسجيل نحو 31.7 مليون ناخب في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان من بين ما إجماليه نحو 110 مليون شخص حتى الآن.

وقالت ميديكسا للصحفيين في العاصمة أديس أبابا السبت: "سنحاول ضغط العمل المتبقي بين تواريخ ضيقة. وإذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، فهناك إمكانية للتأجيل".