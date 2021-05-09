شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تصطحب جلوريا فيتال فى زيارة للأهرامات.. والسائحة الأمريكية: "i love Egypt" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت، منذ قليل، السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، والتي أصيبت بالسرطان، بصحبة أسرتها، لمنطقة الأهرامات الأثرية، ضمن برنامج سياحي متكامل تنظمه لها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيون، يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.



وكان في استقبالها، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ومن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حازم هلال و نريمان خالد.

وحيت السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، الحضور فور وصولها، مرددة :" i love Egypt ".

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصلت مع "داستن فيتالى" ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافى فى طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، كما أبلغتهم التنسيقية بأنها ستكون فى انتظارهم فور وصولهم إلى المطار.