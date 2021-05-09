شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون شروط شغل الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يناقش اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن التشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى يتضمن تغليظ العقوبات على التصوير بالمحاكم بدون إذن.

ويناقش أيضًا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

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