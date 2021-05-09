شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس "النواب" يحيل 3 قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى تشغلها إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الشئون التشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة اليوم، بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة بميناء الاسكندرية، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب اللجنة التشريعية.

وأحال أيضًا مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون التشريعية.