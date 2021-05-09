شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفويض هيئة مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد طلبى مناقشة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة طلبىى مناقشة مقدمين من النواب، وفقا للقواعد التى اقرها المجلس وتتضمن طلبى المناقشة ما يلى:

1. طلب مناقشة مقدم من النائب مجدى ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إدارة منظومة تقنين وضع اليد على أملاك الدولة.

2. طلب مناقشة مقدم من النائب مجدى ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين بيئة العمل للأطباء وتحسين أوضاعهم المالية لتحفيزهم على العمل بمستشفيات وزارة الصحة لضمان نجاح المنظومة الصحية.

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