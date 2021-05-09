شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية بالأقصى.. ويندد بجرائم حى الشيخ جراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مجلس النواب الاعتداء على المصليين بالمسجد الأقصى وجريمة التطهير العرقى التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحى الشيخ جراح.

وأكد المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس اليوم خلال الجلسة العامة، أن مجلس النواب المعبر عن ضمير الأمة يراقب عن كثب الأحداث الدامية التى يعيشها أشقاؤنا فى فلسطين، وهى نكبة جديدة حصد فيها الاحتلال الأرواح وأصاب فيها العشرات.

وأضاف "جبالى": "يشجب مجلس النواب الاعتداءات الصارخة وترويع الركع السجود فى المسجد الأقصى وهم يؤدون فروض الله، وحرمانهم من إقامة شعائرهم فى هذا الشهر المبارك".

وتابع قائلا :"يؤكد مجلس النواب أن ما يحدث من تهجير لعائلات فلسطينية من منازلهم بحى الشيخ جراح، هى جريمة تطهير عرقى مكتملة الأركان فى انتهاك صريح لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية".

وقال "يؤكد مجلس النواب أن قضية فلسطين هى مسئولية العرب جميعًا، وهى مسئولية جليلة وعظيمة، وأن مقدساتنا وحرماتنا لن يحمى حماها غيرنا، ولن يدافع عنها سوانا، فذاك هو الأقصى مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى ربه".

وأضاف، "علينا أن ندرك بيقين أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس، وهو ما يمثل دعمًا للشرعية الدولية فى أصدق معانيها".

وطالب مجلس النواب المجتمع الدولى وفى مقدمته الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والاستفزازات التى تنبئ بعواقب وخيمة، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.