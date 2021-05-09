شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حنفى جبالى لـ"النواب": لا يوجد أى مجال للخروج عن جدول الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على النواب باتخاذ الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، قائلا:" تنبيه كل يوم، حيث أن الوباء اللعين فى تصاعد مستمر".

وتابع قائلا: "جدول أعمال اليوم مزدحم ولذا أرجو منكم الالتزام بالوقت المحدد فى الحديث"، مضيفا: "لا يوجد مجال لأى خروج على جدول الأعمال حرصا على الوقت وانجاز جدول الأعمال".

يذكر أن مجلس النواب يناقش اليوم ثلاث مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وهى مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى يتضمن تغليظ العقوبات على التصوير بالمحاكم بدون إذن.

ويناقش أيضًا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

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