البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء المواجهات في القدس

محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

دعا البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الأحد، إلى إنهاء العنف في القدس.



وقال بابا الفاتيكان لزوار تجمعوا في ساحة القديس بطرس في روما إن "العنف يولد العنف، فأوقفوا الاشتباكات".

وطالب الأطراف بالبحث عن حلول من أجل احترام الهوية متعددة الثقافات للمدينة المقدسة.

وكانت اشتباكات اندلعت بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خارج البلدة القديمة بالقدس أمس السبت، حيث صلى عشرات الآلاف من المسلمين في المسجد الأقصى صلاة القيام في ليلة يعتقد أنها ليلة القدر.

ووصلت حصيلة ضحايا المواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية إلى 163 إصابة، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية التي أغلقت الحي باستخدام السواتر الحديدية وشرطة الخيالة.

وهتف المتضامنون ضد قرارات الإخلاء التي اتخذتها محاكم إسرائيلية ضد عدد من العائلات الفلسطينية التي تقيم في الحي منذ العام 1956.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد القدس الشرقية والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، واعتداءات متكررة من المستوطنين في المدينة المقدسة.

ودعت تونس، في وقت سابق السبت، مجلس الأمن لعقد جلسة الإثنين المقبل في ظل الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، وإصرارها على سياساتها التوسعية في القدس.

وقالت تونس في بيان لها، إن التحرّك يأتي انسجاما مع موقفها الثابت في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

والجمعة، طلبت فلسطين بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، لبحث التطورات الخطيرة في مدينة القدس الشرقية.

الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة لاقت حملة استنكار واستهجان عربيا وإسلاميا، منددة بالممارسات الإسرائيليةن ومحملة إسرائيل كسلطة احتلال كامل المسؤولية عن تلك الأحداث.

وتوالت الدعوات إلى التهدئة التي حذرت من عمليات الإخلاء الإسرائيلية لمنازل فلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، كان أبرزها إدانة وتحذير من جانب الأمم المتحدة.