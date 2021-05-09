الشيخ جراح.. إصابة عشرات الفلسطينيين في ليلة عنف ثانية في القدس

محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

اندلعت اشتباكات لليلة الثانية على التوالي بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في القدس، ما أدى إصابة العشرات.



ورشق متظاهرون الشرطة بالحجارة وأشعلوا النيران في باب العامود في البلدة القديمة، ورد الضباط الإسرائيليون بإطلاق قنابل صاعقة وبخراطيم المياه.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ 80 فلسطينياً على الأقل أصيبوا، نقل 14 منهم إلى المستشفى.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن ضابطاً واحداً على الأقل أصيب في المواجهات.

يأتي هذا بعد يوم من إصابة أكثر من 200 فلسطيني و6 ضباط إسرائيليين في بعض من أسوأ أعمال العنف في محيط المسجد الأقصى منذ سنوات.

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.

وأعربت اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط - المؤلفة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة - يوم السبت عن "قلقها العميق" بشأن العنف المتصاعد.

واندلعت اشتباكات يوم السبت عند باب العامود بعد أن صلى عشرات الآلاف في المسجد الأقصى في ليلة القدر.

وفي وقت سابق السبت، حاولت السلطات الإسرائيلية منع مصلين من التوجه إلى المسجد، إذ أوقفت حافلات تقلهم على بعد عشرات الكيلومترات خارج القدس.

وقال محمود المربوع (27 عاماً) لوكالة رويترز "لا يريدوننا أن نصلي. هناك قتال كل يوم وكل يوم هناك اشتباكات. كل يوم هناك متاعب".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها كانت توقف فقط أولئك الذين يخططون للمشاركة في أعمال شغب. واندلعت مشاجرات بين بعض ركاب الحافلات والشرطة، وأظهرت لقطات مصورة ضباطا إسرائيلين يطلقون قنابل صاعقة