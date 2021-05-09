رونالدو وابراهيموفيتش يقودان تشكيلة فريقيهما في قمة يوفنتوس وميلان

وتعد هذه المباراة حاسمة ليوفنتوس وميلان، بشأن الصراع حول حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، متقدما بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة على ميلان الخامس.



ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن التشكيلة المتوقعة لمباراة يوفنتوس وميلان، كالآتي:

يوفنتوس



حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: دانيلو - بونوتشي - دي ليخت - كوادرادو

الوسط: ماكيني - رابيو - بنتانكور - كييزا

الهجوم: رونالدو - موراتا