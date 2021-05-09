النائب العام الإسرائيلي يطلب تأجيل جلسة إخلاء "الشيخ جراح"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلب النائب العام الإسرائيلي من المحكمة العليا تأجيل جلسة يوم الإثنين بشأن عمليات الإخلاء من حي الشيخ جراح.

وحددت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الإثنين، موعدا لبدء الاستماع إلى الفلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين بشأن قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية طرد 4 عائلات فلسطينية من منازلها في الشيخ جراح لصالح مستوطنين.

واستدعى الإجراء الإسرائيلي ردود فعل غاضبة وصدرت في الأيام الماضية العديد من الدعوات من دول عربية وغربية لإسرائيل للتراجع عن قرار إخلاء العائلات من منازلها.

وقد دعت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مساء السبت، إسرائيل تجنب الإجراءات التي من شأنها زيادة تصعيد الموقف.